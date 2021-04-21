Агент форварда ЦСКА Шалунова прокомментировал его возможный отъезд в НХЛ

Агент нападающего ЦСКА Максима Шалунова Шуми Бабаев в эфире «СЭ» прокомментировал возможный отъезд игрока в «Чикаго». Контракт игрока с армейцами рассчитан до 30 апреля этого года.

«Думаю, что он будет интересен «Чикаго». У них были сомнения, центральный он или крайний. Потому что в Северной Америке он играл на фланге, а в России стал играть в центре. Сейчас они увидели, какую работу он проделывает, как он играет в плей-офф. Я постоянно на связи с клубом, интерес у них очень большой», — сказал Бабаев.