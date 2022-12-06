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Сегодня, 15:42

Министерство спорта утвердило ужесточение лимита на легионеров в КХЛ

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Количество легионеров в КХЛ уменьшится.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Министерство спорта РФ утвердило ужесточение лимита на легионеров в Континентальной хоккейной лиге с 1 августа 2023 года, говорится в приказе, опубликованном 6 декабря на интернет-портале правовой информации.

В текущем сезоне клубы КХЛ могут заявлять пять легионеров, в следующем — не больше трех. Решение было принято после обращения Федерации хоккея России.

Кроме того, будет сокращено количество легионеров в ВХЛ и ВХЛ-Б — с четырех до трех.

3 декабря президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что вопрос о сокращении лимита на легионеров будет обсуждаться на совете руководителей клубов 9-го числа в Челябинске.

Рид Буше. Решение, которое бьет под дых КХЛ. Сокращение лимита на иностранцев понизит уровень лиги

Источник: https://pravo.gov.ru/
КХЛ
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