Агент Бабаев считает, что «Барысу» надо поменять тренера вратарей

Известный хоккейный агент Шуми Бабаев поделился мнением о работе тренерского штаба «Барыса» в сезоне-2022/23.

«Какое мнение о работе Скабелки? Наверное, ему надо было по-другому провести предсезонку. Потому что основной провал случился где-то в октябре. В октябре-ноябре они начали проигрывать своим основным конкурентам. Это был не очень хороший момент, поэтому здесь ему надо тоже поработать. Андрей более требовательный, мы знаем, как он работал в «Барысе» и занимал второе место. И в тот год они, я уверен, играли бы в финале Кубка Гагарина, если бы чемпионат продолжался. Потому что команда была очень сильной и хорошо готовой. Мы знаем, что Скабелка работать умеет. Но надо делать работу над ошибками, какие-то перемены должны быть. Мы видим, что работа с вратарями была не очень хорошо проведена. Возможно, тренера вратарей надо поменять. Но всегда, когда говоришь кого-то убрать, отвечают: «Ты-то куда лезешь?» Здесь не мне принимать решение. Продолжит ли он работу? Пускай они посмотрят, решат. Пока разговоров о том, что его уберут, не было. Сейчас надо ехать играть на чемпионате мира, оставаться в высшем дивизионе», — приводит слова Бабаева Metaratings.ru.

По итогам регулярного сезона-2022/23 «Барыс» занял последнее, 11-е место, в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 61 очко по итогам 68 матчей.