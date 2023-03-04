Агент Бабаев заявил, что «Барыс» дал шанс многим молодым казахстанцам и поставил себя в неудобное положение
Известный хоккейный агент Шуми Бабаев поделился мнением о выступлении «Барыса» в нынешнем сезоне КХЛ.
«В первую очередь надо понимать, что сейчас у «Барыса» один из самых минимальных бюджетов в КХЛ. Клуб все время делал акцент на приглашение иностранных игроков, а топовым легионерам надо платить конкурентные деньги. «Барыс» должен был принимать решение — либо брать новых более дорогих легионеров, либо все-таки сделать перестройку, рискнуть ввести молодых игроков. В НХЛ, когда команды вводят молодежь, она по два-три сезона минимум не попадает даже в плей-офф. Идут на эти жертвы для того, чтоб получить высокий выбор на драфте, более молодых игроков. Обмены делают, отдают своих ветеранов, скидывают платежные ведомости. У нас немного по-другому, но смысл тот же самый — «Барыс» дал шанс очень многим молодым казахстанцам и сразу поставил себя в неудобное положение», — приводит слова Бабаева Metaratings.ru.
По итогам регулярного сезона-2022/23 «Барыс» занял последнее, 11-е место, в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 61 очко по итогам 68 матчей.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
1 - 0
|1 - 0
|
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
0 - 1
|0 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
1 - 0
|1 - 0
|
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
1 - 1
|1 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|1 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|1 - 1
|
Локомотив - Витязь
|1 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|1 - 1
|4.03
|14:00
|
Авангард – Сибирь
|4 : 1
|4.03
|14:30
|
Автомобилист – Металлург
|- : -
|4.03
|17:00
|
Торпедо – Динамо М
|- : -
|4.03
|17:00
|
ЦСКА – Северсталь
|- : -