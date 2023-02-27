Адвокат Калинов объяснил, почему супруга игрока «Северстали» избежит уголовного наказания за сбитого ребенка
Адвокат по уголовным делам Максим Калинов высказался о ДТП, в ходе которого супруга нападающего «Северстали» Даниила Вовченко сбила школьницу на пешеходном переходе.
«Об уголовной ответственности здесь речи не идет совсем. Статья 264 УК РФ, которая предусматривает ответственность за дорожно-транспортные происшествия, включает в себя только те случаи, когда пострадавший получил тяжкий вред здоровью либо умер из-за полученных повреждений. В данном случае мы видим, что никаких серьезных переломов нет, и однозначно можно утверждать, что тяжкого вреда здоровью нет. Максимально возможный вред здоровью — средний. Поэтому супруге хоккеиста Вовченко грозит лишь административная ответственность по статье 20.18 КоАП, предусматривающая наказание в виде штрафа в размере до 2,5 тысяч рублей», — цитрует Калинова «Газета.Ru».
ДТП произошло в Череповце. У ребенка, которого сбила Яна Вовченко-Александрова, диагностированы ушибы головы и ног. В данный момент девочка выписана из больницы и находится дома.
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