"Адмирал" вырвал победу в матче с "Барысом"

"Адмирал" обыграл "Барыс" (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Александр Мерескин и Владимир Бутузов. У "Барыса" гол в активе Никиты Михайлиса.

"Адмирал" набрал 49 очков и занимает 11-е место на Востоке. У "Барыса" 84 очка и второе место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Адмирал" (Владивосток) - "Барыс" (Астана) - 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Голы: Мерескин - 5 (Воронин, Дьяков), 10:07 - 1:0. Михайлис - 17 (Дитц, Блэкер), 41:44 - 1:1. Бутузов - 12 (Полак), 58:51 - 2:1.

Вратари: Серебряков - Граховина (59:15).

Штраф: 8 - 20.

Броски: 30 (7+15+8) - 29 (3+10+16).

Судьи: Ансонс, Беляев.

18 февраля. Владивосток. КСК "Фетисов Арена".

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