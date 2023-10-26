«Адмирал» встретится с «Витязем» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ 26 октября, в четверг. Матч пройдет в спортивном комплексе «Фетисов Арена» во Владивостоке. Начало — в 12.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями матча «Адмирал» — «Витязь» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Игру в прямом эфире покажут телеканал КХЛ ТВ и официальный сайт КХЛ. Также встречи регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 показывают онлайн-сервисы «Кинопоиск» и «Окко» (необходимо подключить платную подписку).

Жители Владивостока смогут следить за игрой своей команды на телеканале «ОТВ Приморье». Начнется эфир — в 19.30 по местному времени.

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