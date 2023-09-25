СКА обыграл «Адмирал» и одержал третью победу подряд

СКА на выезде обыграл «Адмирал» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.

У петербургского клуба отличились Николай Поляков и Захар Бардаков. За команду из Владивостока единственную шайбу забросил Тайлер Граовац.

После этой игры СКА поднялся на 6-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 10 очков за 10 матчей. Команда из Санкт-Петербурга одержала третью победу подряд в КХЛ. «Адмирал» занимает 11-е место в таблице «Востока» (6 очков в 9 встречах).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Граовац — 3 (Шевченко, Корбит), 1:33 — 1:0. Поляков — 1 (Зыков, Камалов), 26:45 — 1:1.Бардаков — 1 (Поляков, Зыков), 51:42 — 1:2.

Вратари: Хомченко (55:54 — 58:31, 58:53) — Плешков.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 26 (6+7+13) — 42 (17+13+12).

Судьи: Белов, Оскирко.

25 сентября. Владивосток. Фетисов Арена.