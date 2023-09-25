Бринкман: «Иногда смотрю матчи НХЛ и пытаюсь повторять интересные элементы на тренировках»
Защитник минского «Динамо» Арсений Бринкман рассказал, как совершенствует свою игру в КХЛ.
«Стараюсь больше за собой следить, любимых хоккеистов нет. Иногда смотрю какие-то матчи НХЛ, но в основном это нарезки в интернете. Сохраняю их себе в избранное и пытаюсь повторять интересные элементы на тренировках. Акцент на определенных игроках не делаю. Смотрю удачные действия и запоминаю для себя. Какие персональные цели ставлю перед собой на сезон? Закрепиться в составе и постоянно играть. Хочется с «Динамо» попасть в плей-офф», — цитирует хоккеиста Legalbet.
22-летний Бринкман перешел в минское «Динамо» из «Югры» в 2023 году.
На данный момент белорусский клуб идет на 10-й строчке в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 7 очков за 9 игр.
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|3
|12
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|5
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|5
|6
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|ЦСКА
|10
|4
|6
|9
|9
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|8
|4
|4
|9
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|3
|6
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|11
|Витязь
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|1
|9
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|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
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|7
|3
|16
|2
|Ак Барс
|9
|7
|2
|14
|3
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|10
|6
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|13
|4
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|10
|5
|5
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|5
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|11
|6
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|9
|5
|4
|11
|7
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|9
|5
|4
|10
|8
|Трактор
|10
|4
|6
|10
|9
|Амур
|9
|3
|6
|8
|10
|Барыс
|9
|2
|7
|7
|11
|Адмирал
|9
|2
|7
|6
|12
|Нефтехимик
|9
|2
|7
|5
|25.09
|12:30
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Адмирал – СКА
|1 : 2
|25.09
|15:30
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Сибирь – Динамо М
|- : -
|25.09
|17:00
|
Автомобилист – Авангард
|- : -
|25.09
|18:00
|
Лада – Трактор
|- : -
|25.09
|19:00
|
Нефтехимик – Барыс
|- : -
|25.09
|19:30
|
Локомотив – Металлург Мг
|- : -