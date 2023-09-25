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Сегодня, 14:31

Бринкман: «Иногда смотрю матчи НХЛ и пытаюсь повторять интересные элементы на тренировках»

Алина Савинова
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Защитник минского «Динамо» Арсений Бринкман рассказал, как совершенствует свою игру в КХЛ.

«Стараюсь больше за собой следить, любимых хоккеистов нет. Иногда смотрю какие-то матчи НХЛ, но в основном это нарезки в интернете. Сохраняю их себе в избранное и пытаюсь повторять интересные элементы на тренировках. Акцент на определенных игроках не делаю. Смотрю удачные действия и запоминаю для себя. Какие персональные цели ставлю перед собой на сезон? Закрепиться в составе и постоянно играть. Хочется с «Динамо» попасть в плей-офф», — цитирует хоккеиста Legalbet.

22-летний Бринкман перешел в минское «Динамо» из «Югры» в 2023 году.

На данный момент белорусский клуб идет на 10-й строчке в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 7 очков за 9 игр.

Источник: https://legalbet.ru/news/zashitnik-minskogo-dinamo-brinkman-inogda-smotryu-kakie/
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ХК Динамо (Минск)
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«Сибирь» — «Динамо»: прямая трансляция матча КХЛ

СКА обыграл «Адмирал» и одержал третью победу подряд
Положение команд
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Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 10 8 2 16
2 Торпедо 9 7 2 15
3 Спартак 10 6 4 13
4 Сочи 9 6 3 12
5 Локомотив 9 6 3 12
6 СКА 10 5 5 10
7 Куньлунь РС 11 5 6 10
8 ЦСКА 10 4 6 9
9 Северсталь 8 4 4 9
10 Динамо Мн 9 3 6 7
11 Витязь 10 1 9 3
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 10 7 3 16
2 Ак Барс 9 7 2 14
3 Лада 10 6 4 13
4 Автомобилист 10 5 5 12
5 Авангард 8 5 3 11
6 Сибирь 9 5 4 11
7 Сал. Юлаев 9 5 4 10
8 Трактор 10 4 6 10
9 Амур 9 3 6 8
10 Барыс 9 2 7 7
11 Адмирал 9 2 7 6
12 Нефтехимик 9 2 7 5
Результаты / календарь
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Адмирал – СКА
 1 : 2
25.09 15:30
Сибирь – Динамо М
 - : -
25.09 17:00
Автомобилист – Авангард
 - : -
25.09 18:00
Лада – Трактор
 - : -
25.09 19:00
Нефтехимик – Барыс
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25.09 19:30
Локомотив – Металлург Мг
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