СКА с разгромным счетом обыграл «Адмирал» и выиграл турнир в Сочи

СКА одержал победу над «Адмиралом» на турнире в Сочи. Матч завершился со счетом 8:0.

Заброшенными шайбами в составе питерской команды отметились Евгений Кетов, Владислав Цицюра, Игорь Ожиганов, Захар Бардаков, Даниил Пыленков, Андрей Кузьменко и Антон Бурдасов, который оформил дубль.

СКА стал победителем турнира Sochi Winter Cup.