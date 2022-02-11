Кузьменко стал лучшим игроком матча СКА против «Адмирала»

В Сочи завершился турнир Sochi Winter Cup, в котором принимали участие три команды КХЛ — «Адмирал», СКА и «Сочи».

В заключительном матче мини-турнира СКА разгромил «Адмирал» со счетом 8:0. Лучшим игроком встречи был назван нападающий питерцев Андрей Кузьменко, который набрал 3 (1+2) очка.

1+2 сегодня! Ну здорово же! ?

Шлем в раздевалке переходит к Андрею Кузьменко. pic.twitter.com/beeziHQkqT — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) February 11, 2022

Ранее форвард покинул сборную России и вернулся в расположение СКА 7 февраля.

Сообщалось, что Кузьменко уехал из национальной команды, готовящейся к олимпийскому хоккейному турниру, из-за травм.

8 февраля СКА объявил, что игрок прошел независимое медицинское обследование и был допущен к занятиям профессиональным спортом.