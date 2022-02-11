Рижское «Динамо» расторгло контракт с двумя защитниками

Рижское «Динамо» 11 февраля расторгло контракт с двумя защитниками. Команду покинули Карлис Чуксте и Микс Туманов, сообщает сайт клуба.

В этом сезоне 24-летний Чуксте дебютировал в КХЛ. Он сделал 2 голевые передачи в 34 матчах.

20-летний Тумнова провел за первую команду 6 встреч.

Ранее Континентальная хоккейная лига досрочно завершила регулярный чемпионат. Официальное заявление об этом опубликовано 5 февраля на сайте КХЛ. На лед в этом сезоне вернутся те команды, которые прошли в плей-офф.