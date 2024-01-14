«Адмирал» обыграл «Сибирь» и прервал серию поражений из семи матчей

«Адмирал» на своем льду победил «Сибирь» со счетом 5:2 в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

По два очка у хозяев набрали нападающие Антон Берлев (2+0), Никита Аноховский и Клифф Пу (по 0+2).

Для владивостокцев эта победа стала первой с 26 декабря 2023 года. «Адмирал» прервал серию из семи поражений кряду, причем пять раз команда уступала в основное время.

Для «Сибири» это третья неудача в пяти последних матчах.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Адмирал» — «Сибирь» — 5:2 (0:0, 2:0, 3:2)