«Северсталь» сыграет со СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ 14 января

«Северсталь» встретится со СКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ в воскресенье, 14 января. Игра пройдет в спортивно-концертном комплексе «Ледовый дворец» в Череповце. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Северсталь» — СКА можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажет телеканал КХЛ ТВ и официальный сайт КХЛ. Матчи регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» по платной подписке.

Для жителей Санкт-Петербурга трансляция будет доступна на телеканале «78». Начало эфира — 17.00 по местному времени.

В Западной конференции клуб из Череповца набрал 55 очков и занимает 7-е место, команда Романа Ротенберга с 68 баллами располагается на 3-й строчке.

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