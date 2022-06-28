«Адмирал» представил тренерский штаб команды на сезон-2022/23

«Адмирал» представил тренерский штаб команды на следующий сезон в КХЛ.

Главным тренером команды из Владивостока остался Леонид Тамбиев. Вместе с ним в клубе продолжат работать тренер по защитникам Андрей Банада, тренер вратарей Юрий Ключников и видеотренер Николай Карасев.

Также тренерский штаб «Адмирала» пополнили тренер нападающих Айрат Кадейкин, тренер по физической подготовке Александр Илюхин и ассистент видеотренера Даниил Ершов.

В сезоне-2021/22 «Адмирал» занял 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.