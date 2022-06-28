«Сочи» подписал контракт с нападающим Иванюженковым

«Сочи» подписал двусторонний контракт с нападающим Артемом Иванюженковым.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано до 30 апреля 2023 года.

24-летний нападающий является воспитанником подмосковного «Витязя», в КХЛ играл за родной клуб на протяжении трех сезонов. В лиге Иванюженков провел в общей сложности 69 матчей, в которых набрал 2 (1+1) очка.

Также форвард на протяжении трех сезонов выступал в Северной Америке за различные клубы USHL, AHL и ECHL. В USHL играл за «Су-Фолс Стэмпид», став чемпионом лиги весной 2019 года.