Нападающий «Северстали» Лишка может перейти в «Пардубице»

Нападающий «Северстали» Адам Лишка может перейти в чешский «Пардубице», сообщает Sport7.sk.

В следующем сезоне клуб отмечает юбилей 100-летний юбилей, поэтому пытается собрать звездную команду.

Ранее состав команды уже пополнили вратарь Роман Вилл, защитники Петер Черешняк, Давид Мусил, а также нападающие Лукаш Радил, Томаш Гика и Лукаш Седлак.

В прошедшем сезоне Лишка провел 47 матчей в регулярном чемпионате и набрал 19 (8+11) очков. В плей-офф на счету 22-летнего форварда 2 (1+1) результативных балла в семи матчах.