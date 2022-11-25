«Адмирал» одержал победу над «Нефтехимиком»

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«Адмирал» на своем льду обыграл «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:3.

В составе победителей забитыми голами отметились Глеб Зырянов, Даниил Файзуллин, Михал Криштоф и Николай Елисеев.

За «Нефтехимик» шайбы забросили Хантер Шинкарук, Илья Федотов и Андрей Чивилев.

«Адмирал» занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 44 очка. «Нефтехимик» располагается на 10-й строчке с 29 очками.

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«Адмирал» (Владивосток) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)

Голы: Зырянов — 2 (Файзуллин, Грачев), 10:35 — 1:0. Шинкарук — 2 (Леонтьев), 14:34 — 1:1. Файзуллин — 5 (Грачев), 17:46 — 2:1. Федотов — 2 (Лещенко), 24:49 — 2:2. Криштоф — 6 (бол., Файзуллин, Горшков), 33:12 — 3:2. Елисеев — 9 (Чебыкин), 46:49 — 4:2. Чивилев — 7 (Кашников), 57:48 — 4:3.

Вратари: Серебряков — Тихомиров (56:49 — 57:48, 58:22).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 37 (10+21+6) — 42 (8+19+15).

Судьи: Кочетов, Раминг.

25 ноября. Владивосток. Фетисов Арена.