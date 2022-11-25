«Адмирал» обменял Вербу в «Спартак» на Сидлярова

Хоккейный клуб «Спартак» оформил сделку по обмену нападающего Дмитрия Сидлярова на форварда Марка Вербу с «Адмиралом», сообщает пресс-служба красно-белых.

В прошлом сезоне 24-летний Верба стал одним из лучших в КХЛ по количеству силовых приемов (147). В текущем сезоне провел 19 матчей за «Адмирал», в которых заработал показатель полезности «-3», а также 25 минут штрафа. Команда из Владивостока занимает 4-е место в турнирной таблице восточной конференции КХЛ.

В активе 27-летнего Сидлярова 3 матча за «Спартак» без набранных очков и показатель полезности «-2». Московская команда занимает 6-е место в западном дивизионе.