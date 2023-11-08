«Адмирал» — «Локомотив»: видеообзор матча КХЛ

«Адмирал» и «Локомотив» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла во Владивостоке 8 ноября. Хозяева победили со счетом 5:2.

Видео лучших моментов матча «Адмирал» — «Локомотив» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Адмирал» прервал 4-матчевую серию поражений, но с 18 очками продолжает занимать последнее место в турнирной таблице Восточной конференции.

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