Судья Иванюк считает, что предвзятости арбитров в игре СКА — «Авангард» не было

Судья международной категории Александр Иванюк рассказал, как относится к критике Романа Ротенберга в адрес судей.

«В регламенте записано, что ни тренеры, ни игроки не имеют право комментировать работу судей. Комиссия это рассматривает и налагает определенные санкции — штраф, выговор, дисквалификация. Роман Ротенберг критиковал судейство второй матч подряд, поэтому ему еще дали дисквалификацию на одну игру, помимо штрафа. По делу ли Ротенберг критиковал судей? Я считаю, что нет. Никакой предвзятости у судей не было. Была драка, и Ротенберг считает, что когда игрок СКА упал на лед, соперник его добивал. Сказал, что могли попасть в висок. Да в любой драке могут попасть туда. Два здоровенных амбала дерутся, а судья без защиты будет их разнимать? Есть определенная методика: как только игроки упали и коснулись льда, то тут же помощники судьи должны их разнять и перекрыть руки. А когда хоккеисты дерутся один на один, то кто туда полезет? Кому охота получить по голове? В том моменте помощники сделали все правильно. Ротенбергу не понравилось, что игрок СКА поскользнулся, а соперник его успел ударить, но в этом моменте никто не успеет среагировать», — приводит слова Иванюка «РБ Спорт».

По окончании матча с «Авангардом» (3:5) Ротенберг допустил публичные комментарии относительно судейства матча, что стало повторным нарушением спортивного регламента КХЛ. Таким образом, тренер пропустит матч с «Витязем».

После матча с «Авангардом» Ротенберг прокомментировал драку между Иваном Зинченко и Марком Вербой: «Такие вещи недопустимы в нашей лиге. Недопустимо такие вещи допускать нашим судьям! Могла быть смерть на льду. Что дальше будем делать?! Кому это нужно?»