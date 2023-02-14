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Сегодня, 14:45

«Ак Барс» обыграл «Адмирал» на выезде и одержал четвертую победу подряд

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Ак Барс» обыграл «Адмирал» на выезде в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.

У гостей забросили Артем Галимов, Артем Лукоянов и Илья Сафонов, у хозяев отличились Рудольф Червены и Александр Шевченко.

«Ак Барс» одержал четвертую победу подряд, казанцы лидируют в таблице Восточной конференции с 83 очками в 63 матчах. «Адмирал» идет на седьмой строчке с 71 очком в 63 играх.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Голы: Сафонов — 16 (Воронков, Радулов), 2:58 — 0:1. Лукоянов — 4 (мен., Дыняк), 25:33 — 0:2. А.А. Шевченко — 1 (Файзуллин, Гареев), 32:52 — 1:2. Галимов — 7 (Лукоянов), 36:51 — 1:3. Червены — 11 (Хамидуллин, А.А. Шевченко), 53:42 — 2:3.

Вратари: Серебряков (59:03) — Мифтахов.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 23 (12+6+5) — 24 (10+8+6).

Судьи: Гофман, Фатеев.

14 февраля. Владивосток. Фетисов Арена. 3815 зрителей.

Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Ак Барс
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Западная конференция И В П О
1 СКА 64 46 18 97
2 Локомотив 64 39 25 86
3 ЦСКА 62 39 23 86
4 Торпедо 62 40 22 85
5 Динамо М 62 35 27 80
6 Витязь 63 32 31 72
7 Северсталь 63 27 36 67
8 Динамо Мн 64 25 39 63
9 Спартак 62 26 36 60
10 Куньлунь 63 21 42 48
11 Сочи 62 8 54 25
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 63 37 26 83
2 Сибирь 62 36 26 78
3 Металлург 62 33 29 77
4 Автомобилист 62 34 28 77
5 Авангард 62 35 27 77
6 Сал. Юлаев 63 34 29 77
7 Адмирал 63 31 32 71
8 Амур 63 29 34 67
9 Нефтехимик 63 30 33 65
10 Трактор 63 27 36 64
11 Барыс 63 26 37 59
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14.02 12:00
Амур – Автомобилист
 3 : 2
14.02 12:30
Адмирал – Ак Барс
 2 : 3
14.02 19:00
Торпедо – Сибирь
 - : -
14.02 19:30
Спартак – Динамо М
 - : -
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