«Ак Барс» обыграл «Адмирал» на выезде и одержал четвертую победу подряд

«Ак Барс» обыграл «Адмирал» на выезде в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.

У гостей забросили Артем Галимов, Артем Лукоянов и Илья Сафонов, у хозяев отличились Рудольф Червены и Александр Шевченко.

«Ак Барс» одержал четвертую победу подряд, казанцы лидируют в таблице Восточной конференции с 83 очками в 63 матчах. «Адмирал» идет на седьмой строчке с 71 очком в 63 играх.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Голы: Сафонов — 16 (Воронков, Радулов), 2:58 — 0:1. Лукоянов — 4 (мен., Дыняк), 25:33 — 0:2. А.А. Шевченко — 1 (Файзуллин, Гареев), 32:52 — 1:2. Галимов — 7 (Лукоянов), 36:51 — 1:3. Червены — 11 (Хамидуллин, А.А. Шевченко), 53:42 — 2:3.

Вратари: Серебряков (59:03) — Мифтахов.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 23 (12+6+5) — 24 (10+8+6).

Судьи: Гофман, Фатеев.

14 февраля. Владивосток. Фетисов Арена. 3815 зрителей.