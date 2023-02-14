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Сегодня, 14:16

«Амур» обыграл «Автомобилист» и прервал серию из трех поражений подряд

Мария Гусева
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«Амур» на своем льду обыграл «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Владислав Барулин, Иван Николишин и Руслан Педан.

За екатеринбургский клуб голы забили Анатолий Голышев и Алексей Макеев.

«Автомобилист» занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 77 очков. «Амур» располагается на 8-й строчке — 67 очков.

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«Амур» (Хабаровск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)

Голы: Барулин — 7 (Дрозг, Кулик), 17:29 — 1:0. Голышев — 16 (Ли, Кормье), 27:18 — 1:1. Николишин — 16 (Бочаров, Аляев), 45:53 — 2:1. Макеев — 2 (Мэйсек), 49:32 — 2:2. Педан — 2 (Бочаров, Лихачев), 51:39 — 3:2.

Вратари: Калниньш — Галкин (58:30).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 30 (13+7+10) — 29 (8+10+11).

Судьи: Кочетов, Ромасько.

14 февраля. Хабаровск. Платинум-Арена. 4503 зрителя.

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Амур
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Западная конференция И В П О
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2 Локомотив 64 39 25 86
3 ЦСКА 62 39 23 86
4 Торпедо 62 40 22 85
5 Динамо М 62 35 27 80
6 Витязь 63 32 31 72
7 Северсталь 63 27 36 67
8 Динамо Мн 64 25 39 63
9 Спартак 62 26 36 60
10 Куньлунь 63 21 42 48
11 Сочи 62 8 54 25
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 63 37 26 83
2 Сибирь 62 36 26 78
3 Металлург 62 33 29 77
4 Автомобилист 62 34 28 77
5 Авангард 62 35 27 77
6 Сал. Юлаев 63 34 29 77
7 Адмирал 63 31 32 71
8 Амур 63 29 34 67
9 Нефтехимик 63 30 33 65
10 Трактор 63 27 36 64
11 Барыс 63 26 37 59
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14.02 12:00
Амур – Автомобилист
 3 : 2
14.02 12:30
Адмирал – Ак Барс
 2 : 3
14.02 19:00
Торпедо – Сибирь
 - : -
14.02 19:30
Спартак – Динамо М
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