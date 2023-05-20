Голкипер ЦСКА Рейдеборн перейдет в «Берн»

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Шведский вратарь ЦСКА Адам Рейдеборн продолжит свою карьеру в швейцарском «Берне», сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что ЦСКА не стал предлагать Рейдеборну новый контракт.

«Рейдеборн перейдет в «Берн», подпишет контракт на один год», — заявил агент хоккеиста Алеша Пилко.

31-летний Рейдеборн является двукратным обладателем Кубка Гагарина.