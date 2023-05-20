Источник: экс-тренер молодежной сборной России Балабанов войдет в тренерский штаб «Лады»

Тренер Валерий Балабанов перейдет из «Нефтехимика» в «Ладу», сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, он подпишет с тольяттинским клубом однолетний контракт.

В качестве тренера по физподготовке Балабанов работал с молодежными сборными командами России, а также в системе ЦСКА. С 2014 по 2018 год он был тренером «Сочи», с 2019 года 65-летний специалист работал в «Нефтехимике».