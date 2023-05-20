Новиков — о подписании контракта с «Баффало»: «Решил стремиться к своей мечте»

Защитник Никита Новиков поблагодарил «Динамо» перед переходом в «Баффало».

Сегодня, 20 мая, стало известно, что американский клуб подписал трехлетний контракт новичка с 19-летним защитником.

«Динамовская семья, хочу поблагодарить вас за все, что вы сделали для меня! Огромное спасибо партнерам, персоналу, тренерам, руководству, конечно же, преданным болельщикам, которые были с нами и в горе, и в радости, создавая невероятную поддержку и атмосферу на «ВТБ Арене». Но такова хоккейная жизнь, что приходится делать выбор. Я решил стремиться к своей мечте, попробовать свои силы за океаном. Еще увидимся!» — написал Новиков в соцсетях.

В прошедшем сезоне Новиков набрал 5 (2+3) очков в 62 матчах регулярного сезона КХЛ и не отметился результативными баллами в 6 матчах плей-офф.