Адам Альмквист: «КХЛ действительно была для меня приоритетом»

Новичок минского «Динамо» Адам Альмквист поделился эмоциями от перехода в белорусский клуб.

— Я говорил с Крэйгом Вудкрофтом, после беседы у меня было приятное впечатление, почувствовал, что это хорошая возможность для меня и решил перейти в «Динамо». Крэйг рассказывал о задачах на сезон, видении игры и моей роли. Мне все понравилось, — цитирует шведа сайт минчан.

— Хотелось остаться именно в КХЛ?

— Рассматривал разные варианты. Но КХЛ действительно была для меня приоритетом.

— В «Динамо» уже играли шведы. С кем-то знаком?

— Да, со многими даже играл вместе, хоккейный мир тесен.

—Также ты играл с Давидом Петрашеком, Теему Лайне, Теему Пулккиненом, Йере Каралахти. Может, общался с кем-то из них, спрашивал про Минск?

— Давид Улльстрем и Теему Лайне живут в том же городе, что и я — в «Линчепинге». Спрашивал у них про Минск, особенно у Лайне, они рассказывали много хорошего. И, как уже говорил, сам помню атмосферу на «Минск Арене».

— В «Динамо» есть как минимум один твой знакомый. С Франсисом Паре вы выигрывали Кубок Колдера.

— Постоянно с ним не общаемся. Но в прошлом сезоне играли друг против друга, тогда поговорили немного. Он отличный парень и классный хоккеист. Жду, когда встретимся и вновь будем играть в одной команде.