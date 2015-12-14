Андрей Ковалев: "Для минского "Динамо" начинаются игры плей-офф"

Главный тренер минского "Динамо" Андрей Ковалев после матча регулярного чемпионата КХЛ с рижским "Динамо" (5:3) отметил, что с этой встречи для его команды начались поединки по важности не уступающие играм плей-офф. По словам наставника, такие же важные встречи также наступили и для рижан.