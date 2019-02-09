Юниорская сборная России забросила 8 шайб США и выиграла Турнир пяти наций

Юниорская сборная России (игроки до 18 лет) выиграла у США в заключительном матче Турнира пяти наций - 8:4.

Таким образом, россияне выиграли турнир, набрав 10 очков (3 победы в основное время, одно поражение по буллитам). Второй стала сборная Швеции (6 очков, победа над США в личной встрече), третьей - сборная США. Четвертое место заняла Финляндия (5 очков), а последнее пятое - Чехия.

Организаторы определили лучших игроков турнира:

Лучший бомбардир: Тревор Зеграс (США)

Лучший вратарь: Хуго Алнефельт (Швеция)

Лучший защитник: Семен Чистяков (Россия)

Лучший нападающий: Арсений Грицюк (Россия)