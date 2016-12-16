Олег Знарок: "У сборной России было очень много удалений"

Главный тренер сборной России Олег Знарок после победы в матче Кубка Первого канала над Чехией (5:1) отметил, что команда провела хороший первый период. По словам специалиста, россияне всегда стараются играть в активный хоккей, а не в откат.

– Хороший первый период, второй нам не удался, – сказал Знарок. – Проблема была в том, что мы получили очень много удалений. Вчера не удалось забить больше одного гола – сегодня так получилось. Мы всегда стараемся играть в активный хоккей, а в не в откат. Но это очень энергозатратный стиль. Иногда сил не хватает.

– Что произошло во втором периоде?

– Не выполняли игровое задание, с первой смены пошел сумбур. Валом все накатилось, и хотя пытались что-то поменять в паузах, не удалось. Мы очень ждали окончания второго периода.

- Как оцените игру ярославских защитников Гаврикова и Любушкина?

– Они в порядке. (Михаил ЗИСЛИС)