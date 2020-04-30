Игроков «Динамо-Молодечно» помимо договорного матча обвиняют в распространении порнографии

В суде Московского района Минска прошло первое заседание по делу о странном матче между «Динамо-Молодечно» и «Могилевом». Прокурор зачитал обвинение в адрес игроков команды из Молодечно Алексея Иванова, Александра Сырея, Никиты Устиненко и Сергея Шелега, сообщает «Прессбол».

Хоккеистам вменяют не только получение незаконного вознаграждения за участие в договорном матче, но и распространение порнографии в интернете. Как стало известно в зале суда, ролики соответствующего содержания они тиражировали в групповых чатах.

Следующее заседание суда по делу пройдет 7 мая.