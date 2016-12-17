Женская сборная России сыграет с Польшей за право попасть на ЧМ-2017

Состоялась жеребьевка стыковых матчей за право участвовать в чемпионате мира-2017 среди женских команд, информирует официальный сайт ФГР. Сборная России сыграет против Польши. Женская сборная России заняла на чемпионате Европы в Швеции седьмое место. Таким образом, команда Евгения Трефилова не смогла завоевать прямую путевку на чемпионат мира 2017 года.

За последние 12 месяцев Россия и Польша встречались между собой два раза. В декабре прошлого года сборная Польши нанесла России поражение в четвертьфинале чемпионата мира со счетом 20:21. В марте в рамках олимпийского квалификационного турнира команда Евгения Трефилова взяла реванш, одержав победу со счетом 27:25.

Первый стыковой матч пройдет в России в промежутке с 9 по 11 июня. Ответная игра состоится в Польше в промежутке с 13 по 15 июня. Чемпионат мира-2017 среди женских команд пройдет с 1 по 17 декабря в Германии.