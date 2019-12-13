Вяхирева расплакалась после поражения от Голландии на чемпионате мира
13:13
Игрок сборной России Анна Вяхирева расплакалась после поражения национальной команды от Голландии в полуфинале чемпионата мира по гандболу.
Вяхиреву признали лучшим игроком матча, 11 из ее 16 бросков завершились забитыми мячами. Приз она принимала уже в слезах.
Для россиянок это поражение стало первым на турнире в Японии после восьми побед подряд. Во втором полуфинале сегодня встретятся Норвегия и Испания, матч за третье место и финал пройдут в воскресенье.
Мечта о мировой короне разбита. Россия проиграла Голландии и не вышла в финал
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