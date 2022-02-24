«Кубань» присоединилась к грандам

Определились все участники «Финала четырех» женского Кубка России, который пройдет в апреле.

Розыгрыш женского Кубка России-2021/22 по гандболу, ставший в этом году рекордным по числу участников, постепенно приближается к развязке. На этой неделе определились все участники решающей стадии. Краснодарская «Кубань» уверенно обыграла ижевский «Университет» (40:30) и присоединилась к звенигородской «Звезде», «Ростов-Дону» и ЦСКА. «Финал четырех» запланирован на 9-10 апреля.

В этом сезоне впервые в истории женского Кубка России была предусмотрена квалификация, в которой за путевки в основную сетку боролись представители Первой лиги.

Четыре клуба OLIMPBET Суперлиги: «Уфа-Алиса», «Луч» (Москва), «АГУ-"Адыиф» (Майкоп) и «Университет» — начали путь за трофеем с 1/16 финала. «Динамо-Синара» (Волгоград), «Кубань», «Ставрополье» и ЦСКА вступили в борьбу с 1/8 финала, а участники «Финала четырех» прошлого сезона: «Ростов-Дон», «Лада», «Астраханочка» и «Звезда» — с 1/4 финала.

Многие ожидали, что состав участников нового «Финала четырех» пополнит ЦСКА, но тот факт, что он обновился на 50%, — неожиданность. Волею жребия, определявшего пары на каждой стадии турнира, уже в четвертьфинале нас ждали матчи «Ростов-Дон» — «Лада» и «Астраханочка» — «Звезда». И если действующий обладатель Кубка России оправдал статус фаворита, в огненной игре перебросав «Ладу» (33:32), то «Астраханочка» впервые за семь лет не смогла попасть в топ-4. В последние годы она трижды проходила «Звезду», а тут еще и играла дома при поддержке трибун. Но звенигородки прервали неприятную для себя серию за счет результативных действий Ирины Антоновой, Альбины Мурзалиевой и Натальи Никитиной — 23:20. Также отличный матч провела вратарь «Звезды» Екатерина Кирикиас, совершившая 14 сейвов.

«Кубань» — «Университет». ГК «Кубань»

Возвращение «Кубани»

В конце января третьим участником «Финала четырех» стал ЦСКА, остановив сенсационный путь столичного «Дворца». За представителей Первой лиги в этом Кубке России выступали звезды российского гандбола разных лет — Ольга Акопян, Эмилия Турей, Надежда Муравьева, Анна Филиппова. Правда, первые две не сыграли с армейским клубом. Акопян вернулась на тренерскую скамейку ЦСКА, а Турей пропустила матч из-за травмы. Но даже они вряд ли сделали бы встречу интригующей. Действующий чемпион России на классе прошел соперника, решив все вопросы еще в первом тайме, — итоговый счет 43:22.

Заключительный матч 1/4 финала «Кубань» — «Университет» был перенесен на конец февраля. Краснодарский клуб считался явным фаворитом. Диана Голуб и компания сейчас в отличной форме. Благодаря победам над «Звездой» и «Астраханочкой» команда поднялась на пятую строчку группы А OLIMPBET Суперлиги. «Университет» же три последних матча проиграл — «Лучу» и дважды лидеру группы Б «Динамо-Синаре». Плюс «Кубань» играла на своей площадке. При поддержке сотни преданных болельщиков краснодарки победили — 40:30. Стоит отдать должное гостям, которые поддерживали интригу большую часть встречи, но в концовке все-таки дал о себе знать фактор короткой скамейки «Университета». Таким образом, краснодарский клуб впервые с 2019 года сыграет в «Финале четырех».