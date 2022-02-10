Верный курс сборных и ростовский инцидент

Исполком Федерации гандбола России в четверг подвел итоги выступления национальных команд на недавних крупных турнирах, а также обсудил нашумевший матч женского чемпионата страны между «Ростов-Доном» и ЦСКА.

Первыми зал заседаний в здании ОКР на Лужнецкой набережной покинули главные тренеры сборных России Людмила Бодниева и Велимир Петкович. Хотя формально и на женском ЧМ-2021, и на мужском Евро-2022 поставленные перед командами задачи не были выполнены, провалом их выступление не назовешь.

— Обе сборные получили оценки «удовлетворительно», — сообщил журналистам генеральный директор ФГР Лев Воронин. — Думаю, все знают, что у женской состав значительно обновился, но по желанию и самоотдаче претензий ни к кому нет. Курс на омоложение команды мы считаем верным. А что касается мужской сборной, то ни за одну игру россиян на Евро-2022 не было стыдно. Посмотрите, как команда сплотилась, психологически окрепла.

Акопян — в сборной, «Финал четырех» — в Буденновске

Можно было удивиться, не увидев среди участников исполкома руководителя ФГР Сергея Шишкарева, но разгадка оказалась простой: глава федерации на больничном и присутствовал на заседании по видеосвязи, активно участвуя в обсуждении всех вопросов.

Заседание исполкома Федерации гандбола России. Федор Успенский, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

— Да, ни та ни другая команда не взяли медалей, но обновленная женская сборная оставила прекрасное впечатление, а мужская выступила так, как не выступала уже 15 лет, — ответил Шишкарев на просьбу поделиться впечатлениями от игры национальных команд. — Наконец мы сдвинули дело с мертвой точки.

Кстати, стало известно, что в России появится еще одна женская юниорская сборная — из игроков не старше 2006 года рождения. Из двух представленных кандидатур на пост главного тренера исполком выбрал Ольгу Акопян. Новой команде уже в 2022-м предстоит выступление на Открытом первенстве Европы и Европейском юношеском олимпийском фестивале. Акопян не только брала олимпийское золото как игрок, но и уже добилась успехов на тренерском поприще — стала чемпионом России с ЦСКА и входила в штаб сборной России, вернувшейся с серебром с Игр в Токио.

Еще одно важное решение — «Финал четырех» мужского Кубка России впервые в истории пройдет в Буденновске. Этот город выдвинул ставропольский «Виктор», и он выиграл конкуренцию у заявки «Чеховских медведей». Помимо этих двух клубов, в полуфинале сыграют московский ЦСКА и краснодарский СКИФ.

— «Виктор» проводил в Буденновске домашние матчи прошлых сезонов, регулярно собирая аншлаги, — отметил Воронин. — Ставропольский край до сих пор не принимал соревнования такого уровня, и это лишний повод обратить внимание на регион.

Неуважение и хамство

Конечно, члены исполкома не могли обойти стороной тему матча между «Ростов-Доном» и ЦСКА. Напомним, что донской клуб просил о переносе игры — сначала накануне, а потом уже в день встречи — из-за положительных тестов на ковид. А получив отказ, выставил на матч молодежный состав и был разгромлен. У ФГР и лично Шишкарева есть огромное желание разобраться в этой ситуации до конца. Уже составлен целый ряд официальных запросов — губернатору Ростовской области, Роспотребнадзору, а также в региональную федерацию гандбола и в сам «Ростов-Дон».

— Руководство «Ростов-Дона» спровоцировало пренебрежительное, крайне неуважительное отношение к игрокам ЦСКА, ФГР и ко мне лично, — заявил Шишкарев. — Это очень обидно: в городе любят гандбол, но незнание всех фактов вокруг ситуации позволило людям опуститься до таких вещей. Поэтому так принципиально докопаться до истины, тем более что вопросов по ходу разбирательства возникает слишком много.

Важный момент — случившееся же может посеять разлад между игроками двух базовых клубов сборной России! Как потом девчонки будут смотреть друг другу в глаза? Например, у федерации существуют сомнения в достоверности четырех положительных тестов, представленных «Ростов-Доном» в день матча. Тем более что трое из этих четырех игроков (все — легионеры) уже через пять дней сыграли в следующем туре в Астрахани, хотя должны были отбывать карантин.

По следам произошедшего ФГР внесла коррективы в ковид-протоколы. Теперь в них прописано точное количество игроков, количество положительных тестов которых позволяет просить о переносе матча.

— Считаю, что произошедшее в Ростове-на-Дону — неуважение к федерации, — сказал Воронин. — По итогам внутреннего обсуждения установлена зафиксированная в регламенте норма: перенос матча возможен в случае, если положительные тесты на коронавирус получили более 50 процентов игроков из общей заявки клуба на сезон, но не менее девяти человек.