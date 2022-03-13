Чудеса в «Лукоморье». «Виктор» впервые выиграл Кубок России

Победителем «Финала четырех» мужского Кубка России, впервые в истории прошедшего в Буденновске, стал ставропольский «Виктор».

Решающие матчи второго по рангу внутреннего российского турнира из года в год меняют дислокацию и радуют не только болельщиков столичного региона. В нынешнем сезоне на проведение «Финала четырех» претендовали Чехов и Буденновск, но исполком федерации выбрал до недавнего времени домашнюю арену ставропольского «Виктора» — и не прогадал.

Арена со сказочным названием «Лукоморье» много лет принимала матчи лучших клубов страны в рамках чемпионата России, но кубковые игры такого уровня приехали на Ставрополье впервые. Впрочем, и атмосфера на переполненных трибунах, и все, что окружало этот «Финал четырех», оправдывали высокий статус.

Прогнозы и реальность

В этом убедился и глава ФГР Сергей Шишкарев, успевший и встретиться с губернатором Ставрополья, и посмотреть матчи на арене.

— Очень доволен местом проведения «Финала четырех», — сказал Шишкарев. — Буденновск был выбран по принципу ротации. Мы проводили решающую стадию Кубка России и в Краснодаре, и в Москве, и в Чехове, и в Перми. Все здесь организовано на высшем уровне. Думаю, что мы с выбором не ошиблись.

Кубковые турниры всегда славятся непредсказуемостью — не стал исключением и нынешний. Уже в субботу в Буденновске грянула сенсация самого крупного калибра. Но поначалу ничто не предвещало беды, в первом полуфинале московский ЦСКА в рабочем режиме обыграл краснодарский СКИФ.

Не так давно армейцы разгромили этого же соперника в чемпионате страны, вот и на этот раз уже после десяти минут игры ЦСКА вел со счетом 5:2. Впрочем, краснодарцы сумели перехватить инициативу и подобраться вплотную — в атаке СКИФа выделялся Чан Суан Вьет. Но после того как в начале второго тайма свое соло выдал крайний сборной России Игорь Сорока — пять голов подряд, ЦСКА довел дело до победы и отправился ждать соперника по финалу.

Почти никто не сомневался, что им станут «Чеховские медведи» — действующий обладатель кубка и победитель шести из предыдущих семи розыгрышей турнира. Но реальность радикально разошлась с прогнозами.

Ставропольский характер

«Виктор» вступил в домашний «Финал четырех» в качестве темной лошадки, но точно стал его чемпионом по характеру. Ставропольцы пусть и не блистали в атаке, но не отпускали грозного соперника далеко. А в середине первого тайма «Чеховские медведи» еще и остались без удаленного линейного Александра Ермакова.

Во втором тайме «Виктор» на тех же морально-волевых сумел уйти с «-3» по ходу игры на «+2» за 45 секунд до сирены. Но чеховцы отыгрались благодаря Артему Кулаку и Александру Котову. И все-таки хозяева добились своего в серии послематчевых пенальти! А огорченные «Медведи», уже сложив полномочия, не оставили шансов СКИФу в матче за третье место.

Финал по нерву и сценарию вышел очень похожим на субботний матч «Виктора». Заряженные эмоциями и подгоняемые публикой, ставропольцы дали максимально равный бой сопернику, превосходящему их в классе. Здорово выглядел разыгрывающий Иналь Афлитулин, почти не уходили с площадки Марк Ларин и Виталий Мазуров. У ЦСКА главными действующими лицами были опытные Павел Атьман и Олег Астрашапкин.

Первый тайм был очень напряженным, а по ходу второго «Виктор» очень много играл в меньшинстве, но при этом хозяева уверенно отбивались, выручал их и вратарь Антон Заболотский. Ставропольцы в середине второй половины вели три мяча, затем отставали на два. Но в итоге дело снова дошло до пенальти — невероятная развязка! Соперникам пришлось исполнить по восемь бросков — и решающий промах у ЦСКА допустил Атьман.

«Виктор» впервые в истории стал обладателем Кубка России. А еще особо хочется отметить, что первый трофей в своей тренерской карьере взял Константин Игропуло, по ходу сезона возглавивший ставропольцев. И его вклад в этот успех можно назвать весомым.

Кубок России

Полуфиналы

ЦСКА — СКИФ — 28:21 (14:13)

Ц: Сорока (5)

С: Чан Суан Вьет (9)



«Виктор» — «Чеховские медведи» — 32:30 (12:13, 28:28)

В: Мазуров (10), Афлитулин (9)

Ч: А. Котов (9), К. Котов (6)



За 3-е место

«Чеховские медведи» — СКИФ — 39:27 (17:14)

Ч: Ермаков (7)

С: Шалабанов (8)



Финал

«Виктор» — ЦСКА — 30:29 (14:13, 24:24)

В: Афлитулин (8), Ларин (6)

Ц: Атьман (6)