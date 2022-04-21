Москва увидит две сборные России и новых подопечных Трефилова

Сборная России провела сбор в Новогорске и готова к OLIMPBET Кубку дружбы.

Где вы будете вечером 22 и 23 апреля? Если любите гандбол, то точно на трибунах арены «Динамо» — именно там пройдет международный турнир с участием основной и молодежных сборных России, команды Белоруссии, а также гостей из Китая. В ситуации, когда вокруг только отменяются соревнования, увидеть международный турнир с участием сразу двух российских команд дорогого стоит.

— Чувствую настоящее предстартовое волнение, мы все истосковались по сборной, — сказал журналистам в четверг президент ФГР Сергей Шишкарев. — Мы ждем и болельщиков, и высоких гостей, на открытие турнира приедут министр спорта Олег Матыцин, помощник президента России Игорь Левитин, мой коллега из Белоруссии Вадим Коноплев.

С Вяхиревой, но без Дмитриевой

Перед стартующим в пятницу турниром основная сборная России под руководством Людмилы Бодниевой провела сбор на подмосковной базе в Новогорске, где работала с 15 апреля. Предыдущий тренировочный лагерь команда проводила полтора месяца назад, но тогда по известным причинам игровой практики получить не удалось.

— Мы наконец дождались игр, пусть и товарищеских, и рады этому турниру как никогда, — сказала журналистам Бодниева. — В составе по сравнению с первоначальным списком произошли изменения из-за травм некоторых игроков. В преддверии плей-офф чемпионата России мы решили поберечь девушек для клубов. Да и нам, в принципе, есть на кого посмотреть — игроки ротации готовы поработать с командой сейчас.

Людмила Бодниева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Да, из 20 игроков, вызванных на сбор, до базы доехали не все. В распоряжении Бодниевой сейчас нет Дарьи Дмитриевой, Полины Ведехиной и Ярославы Фроловой, буквально накануне уехала домой Валерия Кирдяшева. Зато на площадке — и в отличном настроении — Анна Вяхирева собственной персоной. Как будто и не было восьми месяцев вне игры.

— Если коротко, очень рада снова приехать в Новогорск, — сказала Вяхирева журналистам. — Здесь все родное — база, площадка, девчонки. Испытываю максимально положительные эмоции от пребывания здесь, тренировок, атмосферы и общения. Обстановка в сборной сильно отличается от клубной, я ее просто обожаю. Выступать за свою страну — это всегда особенные ощущения. Да, за время моего отсутствия какие-то нюансы поменялись, но в целом такое чувство, что я никуда и не уходила.

Вяхирева надеется, что вернулась еще лучше, чем до паузы, взятой после Олимпиады в Токио. И готова к жесткой конкуренции со стороны молодежки, игрокам которой необходимо показать себя.

Новые подданные Короля Трефа

Но не только встречей двух сборных России интересен OLIMPBET Кубок дружбы. В другом полуфинале сойдутся команда Белоруссии и китайские гандболистки. Гостьи из Поднебесной прибыли в Россию в начале апреля и усиленно постигают азы гандбольного мастерства.

По словам Шишкарева, китайская сторона в восторге от пребывания в России. К тому же к работе с девушками с недавних пор подключился сам Евгений Трефилов.

— Скажу скромно — это придумал я, — отмечает Шишкарев. — Евгений Васильевич воспринял идею на ура. Его просто распирает от энтузиазма, он снова почувствовал себя королем, увидел горящие глаза спортсменок. Китаянки слушают его, буквально раскрыв рот. Пусть и через переводчика, но Трефилова, по-моему, особо переводить и не нужно. Трефилов даже предлагает отправить китайскую команду на пару недель к нему в Краснодар. И это предложение не лишено смысла — будем его обсуждать.

— Можно будет увидеть его на скамейке китайской команды на OLIMPBET Кубке дружбы?

— Понятно, что руководить сборной должен китайский специалист, работать через переводчика в динамике непросто. Но если Евгений Васильевич все-таки согласится, это будет красиво. И для китайцев очень престижно. Трефилов — настоящий бренд, его знают во всем мире.