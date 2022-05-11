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Сегодня, 20:32

«Звезда» дома разгромно уступила ЦСКА в первом матче полуфинала женского чемпионата России по гандболу

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Звезда» дома разгромно проиграла ЦСКА в первом матче полуфинала женского чемпионата России по гандболу — 20:37.

Ответный матч между командами состоится 17 мая, начало — в 18.00 (мск).

Сегодня, 11 мая, также состоялся первый матч другой полуфинальной пары, в котором «Ростов-Дон» обыграл «Ладу» (43:30).

Гандбол

Чемпионат России. Женщины

1/2 финала за 1-4-е места

«Звезда» (Звенигород) — ЦСКА (Москва) — 20:37 (13:20)

Гандбол
ГК Звезда (Звенигород)
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