«Звезда» дома разгромно уступила ЦСКА в первом матче полуфинала женского чемпионата России по гандболу

«Звезда» дома разгромно проиграла ЦСКА в первом матче полуфинала женского чемпионата России по гандболу — 20:37.

Ответный матч между командами состоится 17 мая, начало — в 18.00 (мск).

Сегодня, 11 мая, также состоялся первый матч другой полуфинальной пары, в котором «Ростов-Дон» обыграл «Ладу» (43:30).

Гандбол

Чемпионат России. Женщины

1/2 финала за 1-4-е места

«Звезда» (Звенигород) — ЦСКА (Москва) — 20:37 (13:20)