ЦСКА и «Чеховские Медведи» сыграют в финале мужского чемпионата России по гандболу

Определились финалисты мужского чемпионата России по гандболу.

ЦСКА проиграл «Пермским медведям» (25:29) в ответной полуфинальной игре, но одержал победу по сумме двух матчей — 56:54.

«Чеховские медведи» сыграли вничью с «Университетом Лесгафта» (31:31) в ответном полуфинальном матче, но победили по сумме двух игр — 63:53.

Звание чемпиона России разыграют ЦСКА и «Чеховские медведи». «Пермские медведи» и «Университет Лесгафта» поборются за третье место.