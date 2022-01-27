Матч «Ростов-Дон» — ЦСКА пройдет в установленный срок

Пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР) прокомментировала несколько случаев заболевания коронавирусом в «Ростов-Доне».

Ранее в клуб заявили, что вместо основной команды на игру против ЦСКА выйдет молодежный состав.

«25 января в ФГР поступило официальное письмо от гандбольного клуба «Ростов-Дон» с просьбой о переносе игры с ЦСКА в связи с положительными тестами у трех игроков и одного представителя тренерского штаба. Второе аналогичное письмо, к которому были прикреплены файлы с положительными тестами еще четверых игроков, было получено сегодня днем.

Проанализировав всю текущую информацию, ФГР не нашла основательных причин для переноса игры. Общий заявочный лист гандбольного клуба «Ростов-Дон» включает в себя 21 игрока. Таким образом, положительные тесты на коронавирус зафиксированы всего лишь у трети игроков от общего количества заявленных. Кроме того, «Ростов-Дон» официально не обращался в ЦСКА с просьбой о переносе матча на более поздний срок, что, на наш взгляд, является важным аргументом при принятии окончательного решения.

В связи со всем вышесказанным матч между клубами «Ростов-Дон» и ЦСКА пройдет в установленные сроки — 27 января в 19.00», — заявили в пресс-службе ФГР.