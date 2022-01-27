Несколько игроков и тренер «Ростов-Дона» заболели коронавирусом. В матче с ЦСКА сыграет молодежный состав

«Ростов-Дон» выставит на матч с ЦСКА молодежный состав из-за положительных тестов на коронавирус у игроков и тренера

Несколько гандболисток и тренер «Ростов-Дона» сдали положительные тесты на коронавирус.

Как сообщается на официальном сайте, в матче OLIMPBET Суперлиги-2021/22 против ЦСКА, который должен состояться 27 января, сыграет молодежная команда «Ростов-Дон-2».

Ростовский клуб обращался в Федерацию гандбола России и московский клуб с просьбой перенести матч. Однако по решению ФГР встреча между командами должна состояться в соответствии с утвержденным расписанием.

Матч 14-го тура чемпионата России «Ростов-Дон» — ЦСКА пройдет сегодня, 27 января, начало — в 19.00 по московскому времени.