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Сегодня, 20:40

ЦСКА обыграл «Ростов-Дон» в матче женского чемпионата России по гандболу

Евгений Петров
Корреспондент
«Ростов-Дон» — ЦСКА — 17:39.
Фото ГК ЦСКА

В матче предварительного этапа чемпионата России по гандболу среди женщин ЦСКА на выезде победил «Ростов-Дон» (39:17).

Ростовская команда играла молодежным составом из-за эпидемии коронавируса в клубе.

В другом матче «Кубань» победила «Звезду» (36:33).

ЦСКА набрал 24 очка и лидирует в группе А. «Ростов-Дон» на втором месте — 22 очка.

Чемпионат России. Женщины

Предварительный этап

«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) — ЦСКА (Москва) — 17:39 (9:22)

«Звезда» (Звенигород) — «Кубань» (Краснодар) — 33:36 (15:20)

ГК Ростов-Дон
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