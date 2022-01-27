ЦСКА обыграл «Ростов-Дон» в матче женского чемпионата России по гандболу

В матче предварительного этапа чемпионата России по гандболу среди женщин ЦСКА на выезде победил «Ростов-Дон» (39:17).

Ростовская команда играла молодежным составом из-за эпидемии коронавируса в клубе.

В другом матче «Кубань» победила «Звезду» (36:33).

ЦСКА набрал 24 очка и лидирует в группе А. «Ростов-Дон» на втором месте — 22 очка.

Чемпионат России. Женщины

Предварительный этап

«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) — ЦСКА (Москва) — 17:39 (9:22)

«Звезда» (Звенигород) — «Кубань» (Краснодар) — 33:36 (15:20)