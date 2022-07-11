Гандбольный ЦСКА отправился на сборы

Выход из отпуска и возобновление тренировочного процесса прокомментировал тренер ЦСКА Георгий Заикин.

— В планах сейчас предсезонная подготовка. Важно заложить физический фундамент на сезон. На данный момент у нас проходят сборы в Абрау-Дюрсо. Подготовка разбита по циклам и тренировкам разной направленности. Утром — бег на длинные и короткие дистанции, в обед — медпол и тренажёрный зал, вечерние тренировки посвящены гандбольным упражнениям. По первому циклу пока трудно судить о форме игроков, но все обязаны сейчас соблюдать режим, всё-таки для любого спортсмена месяц отдыха не проходит гладко, — поделился Заикин. — Об окончательном составе основных семерок пока рано говорить, потому что он будет формироваться на первых играх. Сейчас ориентируюсь только на первые впечатления. Например, новый вратарь из Китая, как мне кажется, ничем не уступает нашим. Очень интересный, разноплановый. Но часто бывает, что гандболист слабо проявляет себя на сборах, а на матчах потом выходит на ведущие роли, так что загадывать наперёд нельзя. Я считаю, что команда и тренерский штаб — это единое целое. И я жду от нас всех максимальную самоотдачу, соблюдение дисциплины и профессиональное отношение к делу. Если отношение будет добросовестное, то успех появится. Важней всего — прогресс. Главное, чтобы никто не стоял на месте. У нас сейчас существенно снизился средний возраст игроков в команде. Думаю, мы должны прибавить в скорости, а также наработать более активную систему защиты. Так что будем уверенно готовиться к возобновлению сезона и делать упор, прежде всего, на темп игры.

Василиса Воробкова