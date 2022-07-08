Москва и Чехов примут матчи на Суперкубок России по гандболу

8 июля решением исполкома Федерации гандбола России было определено, что женский Суперкубок страны, за который поборются столичный ЦСКА и «Ростов-Дон», разыграют в Москве, а матч за аналогичный мужской трофей между «Чеховскими медведями» и ставропольским «Виктором» будет проведен на площадке подмосковной команды.

— Считаю, Москва и Подмосковье — хороший выбор, — сказал глава ФГР Сергей Шишкарев. — Женский «Ростов-Дон» переходит играть на новую площадку — любимый всеми нами дворец спорта, где команда выступала много лет, закрывается на реконструкцию. Поэтому у ростовчанок, наверное, и не было возможности претендовать на матч за Суперкубок. Его примет всем привычная и во всех отношениях удобная арена «Динамо» на улице Василисы Кожиной в Москве. Что касается мужчин — от команды «Виктор» заявки не поступало. Насколько я понимаю, «Чеховские медведи» заранее согласовали с соперниками место проведения встречи. В Чехове и зал вместительнее, и интерес болельщиков большой.

Матч за женский Суперкубок России будет сыгран 10 сентября, а мужской — 11-го. Действующими обладателями трофея являются «Ростов-Дон» и «Чеховские медведи».