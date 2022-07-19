Гандбол
Россия
Новости
Суперлига (мужчины) Суперлига (женщины)
Главная
Гандбол
Россия

Сегодня, 19:22

Словак Хлавати покинул пост главного тренера команды «Ростов-Дон»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Томаш Хлавати.
Фото ГК&quot; Ростов-Дон&quot;.

По окончании сезона-2021/22 гандбольный клуб «Ростов-Дон» и главный тренер команды Томаш Хлавати завершили совместную работу, сообщает сайт клуба.

Словацкий специалист вошел в тренерский штаб «Ростов-Дона» в сезоне-2018/2019. За время работы с донскими красавицами Томаш Хлавати стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны и серебряным призером Лиги чемпионов. А в октябре 2020 года вошел в тренерский штаб сборной России.

В апреле 2022 года Томаш Хлавати был назначен главным тренером «Ростов-Дона» и в конце мая привел ростовчанок к золоту чемпионата России.

Источник: https://www.rostovhandball.com/?dialog=news-details&id=110077
ГК Ростов-Дон
0
Читайте также
Шпинат: польза и вред для организма
«Теперь надо учиться жить заново». Как Романцев и все легенды «Спартака» прощались с Георгием Ярцевым
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гандбольный ЦСКА отправился на сборы

Бывший главный тренер гандбольного клуба «Ростов-Дон» попрощался с командой
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости