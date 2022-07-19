Словак Хлавати покинул пост главного тренера команды «Ростов-Дон»

По окончании сезона-2021/22 гандбольный клуб «Ростов-Дон» и главный тренер команды Томаш Хлавати завершили совместную работу, сообщает сайт клуба.

Словацкий специалист вошел в тренерский штаб «Ростов-Дона» в сезоне-2018/2019. За время работы с донскими красавицами Томаш Хлавати стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны и серебряным призером Лиги чемпионов. А в октябре 2020 года вошел в тренерский штаб сборной России.

В апреле 2022 года Томаш Хлавати был назначен главным тренером «Ростов-Дона» и в конце мая привел ростовчанок к золоту чемпионата России.