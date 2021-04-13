«Финал четырех» Кубка России по гандболу пройдет 7-8 мая в Москве
16:34
Исполком Федерации гандбола России утвердил место и даты проведения решающей стадии Кубка России среди мужских команд сезона-2020/21, сообщает 13 апреля официальный сайт ФГР.
«Финал четырех» пройдет в Москве 7-8 мая. В «Финале четырех» сыграют «Нева», СКИФ, ЦСКА и «Чеховские медведи», действующие обладатели трофея. О дате жеребьевки турнира будет объявлено отдельно.
Дополнительная информация:
https://rushandball.ru/publications/26440/final-chetyrex-projdet-v-moskve-78-maya
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