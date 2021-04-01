Женская сборная России по гандболу узнала своих соперников на Олимпиаде в Токио
12:14
Женская сборная России по итогам жеребьевки узнала соперников по групповому турниру на Олимпиаде в Токио, информирует Международная федерация гандбола (IHF) в Twitter.
В группу В вместе с Россией попали сборные Испании, Венгрии, Швеции, Франции и Бразилии.
В группе А сыграют команды Голландии, Черногории, Норвегии, Японии, Кореи и Анголы.
Напомним, Сборная России является действующим чемпионом Олимпийских игр.
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