Женская сборная России по гандболу узнала своих соперников на Олимпиаде в Токио

Женская сборная России по итогам жеребьевки узнала соперников по групповому турниру на Олимпиаде в Токио, информирует Международная федерация гандбола (IHF) в Twitter.

В группу В вместе с Россией попали сборные Испании, Венгрии, Швеции, Франции и Бразилии.

В группе А сыграют команды Голландии, Черногории, Норвегии, Японии, Кореи и Анголы.

Напомним, Сборная России является действующим чемпионом Олимпийских игр.