«Ростов-Дон» одержал победу в полуфинале чемпионата России по гандболу
19:44
Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» в первом полуфинальном матче чемпионата России в гостях обыграл «Астраханочку» (35:25).
Ответная игра пройдет 11 мая в ростовском Дворце спорта.
В другом матче «Динамо-Синара» переиграла «Ставрополье» (25:23).
Чемпионат России. Женщины
1/2 финала за 1 — 4-е места
Астраханочка (Астрахань) — Ростов-Дон (Ростов-на-Дону) — 25:35 (11:17)
1/2 финала за 7 — 10-е места
Динамо-Синара (Волгоград) — Ставрополье (Ставрополь) — 25:23 (13:13)
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