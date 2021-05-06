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«Ростов-Дон» одержал победу в полуфинале чемпионата России по гандболу

19:44

Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» в первом полуфинальном матче чемпионата России в гостях обыграл «Астраханочку» (35:25).

Ответная игра пройдет 11 мая в ростовском Дворце спорта.

В другом матче «Динамо-Синара» переиграла «Ставрополье» (25:23).

Чемпионат России. Женщины

1/2 финала за 1 — 4-е места

Астраханочка (Астрахань) — Ростов-Дон (Ростов-на-Дону) — 25:35 (11:17)

1/2 финала за 7 — 10-е места

Динамо-Синара (Волгоград) — Ставрополье (Ставрополь) — 25:23 (13:13)

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