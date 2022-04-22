Федерации гандбола России и Белоруссии подписали соглашение о сотрудничестве

Глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев и председатель Белорусской федерации гандбола (БФГ) Владимир Коноплев в пятницу подписали соглашение о сотрудничестве, информирует ТАСС.

«Ищем новые форматы, новый формат дополняет глубину отношений, которые нас связывают, мы общаемся больше семи лет, — отметил Шишкарев. — Соглашение широкомасштабно, думаю, для нашей сборной и для Белоруссии у мужчин этот спарринг будет полезен. Будем подтягивать и девочек из Белоруссии до нашего уровня. Лига, думаю, будет интересной, не так много сейчас возможностей, но все, что у нас есть, мы используем».

7 марта по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) совет Международной федерации гандбола (IHF) отстранил российскую и белорусскую сборные от участия в турнирах под эгидой организации.

С 22 по 23 апреля в Москве проходит Кубок дружбы. В формате «Финала четырех» за победу борются первая и молодежная сборные России, сборная Белоруссии, а также представляющая Китай команда «Голхэнд Юнайтед».