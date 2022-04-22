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Олег Матыцин: «Министерство спорта будет содействовать развитию гандбола»

Министерство спорта будет содействовать развитию гандбола
Антон Бабошин
Корреспондент
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Министр спорта России Олег Матыцин, принявший участие в переговорах главы ФГР Сергея Шишкарева и руководителя Китайской ассоциации гандбола Ван Тао, поблагодарил коллег за организацию международного турнира в Москве.

— Хочу поблагодарить федерацию гандбола и наших китайских коллег за этот очень важный шаг, — сказал Матыцин журналистам. — В такое непростое время этот шаг демонстрирует наше общее стремление продолжать развивать спорт, демонстрировать приверженность олимпийским ценностям, строить мировое сообщество на принципах взаимоуважения и деполитизации. Россия всегда была очень гостеприимной страной и продолжает ей оставаться. Предложение о проведении такого турнира как нельзя вовремя, в том числе и для китайской стороны, и для белорусской. В ходе прошедших переговоров был обсужден ряд важных инициатив. Со стороны министерства будет оказано максимальное содействие в их реализации — и программы развития гандбола, и образовательных проектов, и организации сборов и соревнований. Мы видим большой потенциал в развитии нашего сотрудничества, тем более что нынешний и следующий годы объявлены главами России и Китая перекрестными годами спорта. Мы должны сделать все необходимое, чтобы спортсмены не страдали от нехватки соревновательной практики.

Напомним, что ранее в пятницу ФГР подписал соглашение о сотрудничестве с Федерацией гандбола Белоруссии.

Сборная России по гандболу
Олег Матыцин
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